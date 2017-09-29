Анчелотти может продолжить тренерскую карьеру в Англии

Известный итальянский специалист Карло Анчелотти, уволенный из мюнхенской «Баварии», может продолжить тренерскую карьеру в Англии. Как сообщает The Telegraph, специалист имеет желание вернуться в Туманный Альбион, где он ранее с «Челси» выиграл чемпионский титул и Кубок Лиги.
Отмечается, что с ним уже контактировал «Вест Хэм Юнайтед», который намерен уволить с поста наставника Славена Билича после неудачного старта сезона. Ранее к Анчелотти проявляли интерес «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль»
Также в СМИ сообщалось, что руководство «Милана» тоже контактировало с 58-летним тренером. Кроме того, есть сведения, что Анчелотти получил выгодное предложение от одного из клубов Китая.
Уволенный из «Баварии» Анчелотти может вернуться в «Милан» или уехать в Китай