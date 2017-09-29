Булыкин: тренеры сборной Португалии должны обратить на Фернандеша внимание

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился впечатлениями от победы «железнодорожников» над чешским «Фаставом» (3:0) в матче группового этапа Лиги Европы и выделил полузащитника Мануэла Фернандеша, оформившего хет-трик.
«Локомотив» сыграл отлично. Игроки выполнили все поставленные перед ними задачи. Самое главное, что «Локомотив» с первых минут начал играть агрессивно, в результате чего удалось забить быстрый мяч и обеспечить хороший результат. Перед «железнодорожниками» стоит задача выйти из группы. «Локомотив» сделает всё, чтобы занять первое место и выйти в плей-офф.
Мануэл Фернандеш является очень хорошим игроком. Он и в прошлом сезоне это доказал, и в нынешнем вышел на свой оптимальный уровень. Несомненно, Фернандеш играет ведущую роль в «Локомотиве». Когда он хорош, тогда и команда добивается поставленных целей. Почему Фернандеша так и не вызвали в сборную Португалии? Наверное, это связано с тренером. Когда футболист постоянно играет в основном составе и забивает важные мячи, то тренерский штаб португальской сборной должен обратить на него внимание. Думаю, что Фернандеш получит вызов в национальную команду, если проведёт пару таких игр, как с «Фаставом», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.
Посмотреть первый, второй и третий голы Фернандеша можно в «твиттере» РФПЛ.