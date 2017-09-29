Рахимов: каждую тренировку «Наполи» на сборе посещало 3000 человек

Бывший главный тренер «Терека» (ныне — «Ахмат») Рашид Рахимов рассказал про стажировки в европейских клубах, которые он проходил прошедшим летом.
«Сейчас нахожусь в процессе ожидания, но такие паузы бывают у всех. Такова наша профессия тренерская. Каждое предложение, которое поступает, — это индивидуальный случай, его нужно анализировать. Но даже если тебе не поступает никаких предложений, то сидеть на месте не нужно. Я после сезона сразу для себя наметил, куда я поеду, если у меня не будет предложений. Ещё во время сезона я определился, что мне нужно посмотреть «Наполи», что мне нужно посмотреть «Хоффенхайм».
Было интересно посмотреть, что там происходит, как там работают, какие новые моменты там вводятся. Как строятся взаимоотношения тренера и игрока. Что меня удивило в «Наполи»? На каждую тренировку итальянского клуба приходило по 3000 зрителей. При этом сбор был не в Неаполе. Плюс 124 аккредитованных журналиста и живой комментарий с тренировки», — сказал Рахимов в эфире «Спорт FM».