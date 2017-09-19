Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотив», «Амкар» и «Ахмата» Рашид Рахимов назвал слухами информацию о том, что он может возглавить московское «Динамо».
Ранее в эфире программы «Фанзона» на телеканале «Царьград» сообщили, что кандидатуру Рахимова лоббирует представители ВТБ в «Динамо».
«Я об этом ничего не знаю. Это слухи», — заявил 52-летний специалист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Карповым.
Напомним, что нынешним главным тренером «Динамо» является Юрий Калитвинцев. После 10 туров бело-голубые располагаются на 12-м месте в таблице РФПЛ.
Калитвинцев: у меня нет претензий к игрокам «Динамо», если не считать реализацию