Гвардиола пошутил, что никогда не простит Линекера

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в бытность футболистом выступавший за «Барселону», признался, что с детства затаил обиду на Гари Линекера, и пошутил, что никогда не сможет его простить.
«Когда вы играли за „Барселону“, а я вместе с воспитанниками академии подавал мячи во время матчей, вы постоянно игнорировали мои просьбы подарить мне вашу футболку. Тогда я решил, что никогда не смогу простить Гари Линекера. Никогда. И не буду просить у него футболку!» — сказал Гвардиола в эфире телешоу, которое ведёт Линекер.
Линекер выступал за «Барселону» с 1986 по 1989 год, сыграв 137 матчей и забив 52 мяча.
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