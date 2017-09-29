Билич: «Ливерпуль» заслужил победу в матче со «Спартаком»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич в своей колонке Evening Standard выразил мнение, что «Ливерпуль» заслужил победу в гостевом матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).
«Был рад, что эта неделя получилась хорошей для английских клубов в еврокубках. Все одержали победы, за исключением «Ливерпуля», который, конечно, заслужил победу в матче со «Спартаком». В последние годы английские клубы проваливались в решающих матчах еврокубков. Однако в этом сезоне у нас на один клуб больше в Лиге чемпионов. Ожидаю, что английские клубы выступят хорошо», — написал Билич.
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