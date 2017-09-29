Голкипер «Енисея» Чепчугов эмоционально спел и станцевал под песню Михайлова

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов, который ныне выступает за «Енисей», выложил в своём «инстаграме» видео со своим танцем под песню Стаса Михайлова «Всё для тебя» в одном из клубов.
Позже футболист видео удалил, однако интернет-пользователи уже успели распространить его по социальным сетям.
В прошлом туре Футбольной национальной лиги «Енисей» на своём поле одержал победу над «Крыльями Советов» (1:0). Чепчугов в той встрече остался на скамейке запасных.
Посмотреть видео можно в «Твиттере».