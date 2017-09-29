Оганесян: Арифуллин всегда приходил на помощь, со всеми был в контакте

Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал, каким ему запомнился экс-защитник «железнодорожников» Алексей Арифуллин, который скончался на 47-м году жизни.
«Он был нормальный парень. Когда я только перешёл в «Локомотив», он сразу мне понравился. Он защитник, я защитник. Сразу начали общаться. Он меня направлял, подсказывал. Алексей всегда приходил на помощь, со всеми был в контакте.
Последний раз мы с ним виделись, когда был матч легенд с игроками «Спартака», при Наумове ещё. Я знал, что он в какой-то школе работает, а раньше у нас в школе работал. Не замечал я у него проблем со здоровьем, но он очень сильно поправился после футбола. Когда увидел, даже не узнал его.
Ребята во время этого матча легенд помогали ему гетры надеть. Они были очень узкие, а ноги у него были большие. Минут 10 он надевал эти гетры, ребята шутили потом. Жалко, конечно, что он ушёл из жизни», — рассказал Оганесян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Саблиным.