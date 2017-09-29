Овчинников: очень грустно, что Арифуллин ушёл из жизни так рано

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, ныне работающий в тренерском штабе ЦСКА, рассказал, каким запомнился экс-защитник «железнодорожников» Алексей Арифуллин, который скончался на 47-м году жизни.
«Алексей был замечательным товарищем. Мы с детства были друзьями, играли в футбол. Затем оказались вместе с «Локомотиве». Очень грустно, что так рано ушёл такой замечательный человек. Он обладал лучшими качествами, которые присущи хорошим людям. Кроме того, он был замечательным футболистом.
Мы давно не общались. После того как Алексей ушёл из футбола, он начал жить немного иной жизнью. Нефутбольной. Поэтому наши пути разошлись. К сожалению, в последнее время мы виделись нечасто», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.