100 000 000 бонусов – особые условия для первых клиентов! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Овчинников: очень грустно, что Арифуллин ушёл из жизни так рано

29 сентября 2017, пятница. 17:29 Футбол

Бывший вратарь «Локомотива» Сергей Овчинников, ныне работающий в тренерском штабе ЦСКА, рассказал, каким запомнился экс-защитник «железнодорожников» Алексей Арифуллин, который скончался на 47-м году жизни.

«Алексей был замечательным товарищем. Мы с детства были друзьями, играли в футбол. Затем оказались вместе с «Локомотиве». Очень грустно, что так рано ушёл такой замечательный человек. Он обладал лучшими качествами, которые присущи хорошим людям. Кроме того, он был замечательным футболистом.

Мы давно не общались. После того как Алексей ушёл из футбола, он начал жить немного иной жизнью. Нефутбольной. Поэтому наши пути разошлись. К сожалению, в последнее время мы виделись нечасто», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.

На 47-м году жизни умер бывший защитник «Локомотива» Алексей Арифуллин
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Локомотив Сергей Овчинников — футбол
Новости. Футбол
29 сентября 2017, пятница
17:41 Найнгголан снова не попал в заявку сборной Бельгии на матчи квалификации ЧМ-2018
17:29 Овчинников: очень грустно, что Арифуллин ушёл из жизни так рано
17:28 Массажист ЦСКА: на массаж ходят все игроки, чаще остальных заходят ветераны
17:19 Гол Мартинса помог «Шанхай Шэньхуа» выйти в финал Кубка Китая
17:11 Восемь игроков «Спартака» не тренировались перед матчем с «Уралом»
17:08 Писарро подписал с «Кёльном» контракт до конца сезона
16:54 Латвийский форвард «Кёльна» Руднев завершил карьеру в 29 лет
16:49 Лунин: даже у тренеров «молодёжки» «Спартака» игра с «Ливерпулем» отняла эмоций
16:47 Кутепов: «Урал» — хороший соперник, ждать от него можно чего угодно
16:37 Голкипер «Енисея» Чепчугов эмоционально спел и станцевал под песню Михайлова
16:24 На 47-м году жизни умер бывший защитник «Локомотива» Алексей Арифуллин
16:22 Гвардиола: уверен, будет сделано всё для скорого возвращения Агуэро в строй
16:00 Кутепов: Салах бежит, словно скорый поезд Москва — Питер
16:00 Кокорин признан лучшим игроком недели в Лиге Европы, Фернандеш – в тройке
16:00 Сборная турнира BWIN ЛИГА 7 обыграла команду bwin в Москве. Фоторепортаж
15:48 Рахимов: с Кадыровым в Грозном работалось отлично
15:44 Озил и Хедира не вызваны в сборную Германии на матчи в октябре
15:31 Бывший тренер «Ростова» Данильянц возглавил академию «Рубина»
15:19 Форвард «Атлетика» Муньяин получил травму крестообразных связок колена
15:17 Кьеллини, как и Мата, будет жертвовать 1% зарплаты на благотворительность
15:11 Шавло поздравил Ананко с 44-летием
15:09 Билич: «Ливерпуль» заслужил победу в матче со «Спартаком»
15:00 Гвардиола пошутил, что никогда не простит Линекера
14:57 Рохас: Европа готова поддержать Россию в борьбе с расизмом во время ЧМ-2018
14:55 «Спартак» обыграл «Урал» в молодёжном первенстве
14:49 Рахимов: каждую тренировку «Наполи» на сборе посещало 3000 человек
14:44 Зобнин показал, как завершает процесс восстановления после травмы
14:22 Роналду признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
14:21 Гвардиола: если «Сити» останется без титулов, это будет провал, я это понимаю
14:11 Родриго, Кальехон и Ильяраменди вернулись в сборную Испании
13:55 Алли дисквалифицирован на один матч за свой жест в матче со Словакией
13:47 Промес не получил вызов в сборную Нидерландов на матчи в октябре
13:46 Видео. Топ-5 лучших голов 6-го тура чемпионата Испании
13:37 Бекхэм: скучаю по «Милану» и Италии, время в клубе было для меня особенным
13:30 Булыкин: с такой игрой «Зенит» способен дойти до финала Лиги Европы
13:23 Почеттино: «Тоттенхэм» не продал Сиссоко, потому что на него не было покупателей
13:03 Нигматуллин: в России «Фастав» смог бы играть только в ПФЛ
12:54 Гуренко: те, кто считает игру «Динамо» (Минск) скучной, в футболе не разбираются
12:54 Булыкин: тренеры сборной Португалии должны обратить на Фернандеша внимание
12:43 Глеб: почему бы Алексису не остаться в «Арсенале»? Это великий клуб
12:31 Бутко: Марлос — один из лучших в «Шахтёре», сборной Украины он тоже поможет
12:28 Слуцкий: давление на меня не влияет, я — свой самый большой критик
12:23 Янг надеется продлить контракт с «Манчестер Юнайтед»
12:15 Форвард «Халла»: Слуцкий — отличный парень, игроки его полностью поддерживают
12:08 Перес выступил за модернизацию Королевской испанской футбольной федерации
Все новости RSS
Партнерский контент