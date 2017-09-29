Полузащитник «Шахтёра» Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Марлос получил временное удостоверение гражданина Украины, которое выдаётся до выпуска паспорта. Об этом сообщил генеральный директор «горняков» Сергей Палкин.
«Дорогие друзья, сегодня в нашей команде на одного гражданина Украины стало больше», – написал Палкин в своём «фейсбуке».
Ранее Марлос сообщил, что решил выступать за сборную Украины. При этом хавбек бразильского происхождения, который выступает в УПЛ с 2012 года, не попал в заявку команды Андрея Шевченко на октябрьские матчи сборной.
Фотографию можно посмотреть в «фейсбуке» Сергея Палкина.
Фонсека — о решении Марлоса: теперь у «Шахтёра» одним сильным украинцем больше