Каррера: не удивлён, что Ещенко стал лучшим игроком в матче с «Ливерпулем»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал игру защитника Андрея Ещенко в матче с «Ливерпулем» (1:1) в групповом этапе Лиги чемпионов, а также поделился мыслями о лучших игроках английской команды и поддержке болельщиков красно-белых.
«Я не удивлён, что Ещенко стал лучшим игроком в матче с „Ливерпулем“. Иначе он бы не играл. Я знаю все качества и возможности своих игроков, поэтому если он играл и играет, то это потому, что он выполняет то, что я прошу. Как и другие футболисты, которые играют. Есть матчи, когда я вынужден был делать какой-то выбор. Я могу выпустить только 11 игроков, не могут играть 18. Отталкиваясь от соперника, я выбираю состав.
Кто из состава «Ливерпуля» был самым неудобным? Все эти игроки — Мане, Фирмино, Салах. Полузащита и нападение «Ливерпуля» — это игроки, которые неудобны для всех, кто с ними встречается. Они техничны, у них большая скорость, развит футбольный разум. Мы говорим о топовых игроках, которые играют в топовой команде.
Я видел, что организовали болельщики во время матча. Это было очень красиво. Они сделали то, что всегда — поддерживали нас до самого конца. Игрокам тоже это понравилось. Игрокам очень нужны болельщики, и когда не хватает энергии и сил, эта поддержка даёт энергию доиграть до конца. Искренность заметна в сложных моментах. Друг познаётся в беде", — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Иван Карпов.