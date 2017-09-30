«Краснодар» проиграл третий официальный матч подряд впервые за три года

В стартовом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счётом 0:1. Единственный гол был забит на 16-й минуте — отличился Лука Джорджевич. С 56-й минуты краснодарцы играли вдесятером после удаления Шарля Каборе.
«Краснодар» проиграл третий официальный матч подряд (ранее команда уступила «Томи» в Кубке России и «Зениту» в РФПЛ). Предыдущий раз с командой такое произошло почти три года назад – осенью 2014 года, когда «горожане» последовательно уступили «Крыльям Советов» с «Мордовией» в чемпионате России и «Вольфсбургу» в Лиге Европы.
Удаление Каборе стало для него уже шестым в 77 официальных матчах за «Краснодар». Каборе является самым удаляемым игроком в истории клуба.
«Арсенал» в Туле обыграл «Краснодар» благодаря голу Джорджевича