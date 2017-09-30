Поддубский: «СКА-Хабаровск» осваивается в РФПЛ. У нас каждая игра как финал

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Алексей Поддубский выступил на пресс-конференции после домашней победы над «Ростовом» (2:1) в матче 12-го тура РФПЛ.
«Освоились ли уже в Премьер-Лиге? У нас каждая игра как финал. В каждом матче надо биться, показывать игру и добиваться результата. Осваиваемся.
Благодарен ребятам, что вырвали победу. После пропущенного гола не бросили вёсла, а играли только на победу.
Заранее нельзя поздравлять, но у Аркадия Николаевича Мкртычева (главы попечительского совета «СКА-Хабаровск». — Прим. «Чемпионата») завтра день рождения, поэтому можно сказать, что сделали ему подарок», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.
Напомним, что «СКА-Хабаровск» одержал свою вторую в истории победу в РФПЛ и сумел покинуть зону вылета.