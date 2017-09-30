Аленичев: ничья в матче «Томь» – «Енисей» — боевая, настоящее сибирское дерби

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев выступил на пресс-конференции после матча 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Томью». Встреча, прошедшая в Томске, завершилась вничью со счётом 1:1. На 35-й минуте Алексей Исаев вывел гостей вперёд, а на 69-й Александр Соболев счёт сравнял.
«Боевая ничья, настоящее сибирское дерби. В первом тайме, считаю, владели преимуществом, забили гол красивый. Во второй половине игры инициативу перехватила «Томь». Вполне закономерно, что они отыгрались. Если вспоминать по горячим следам, то могли закрывать игру ещё в первом тайме, но не хватило эффективности в завершающей стадии атак. Мы изначально рассчитывали на тяжелейший матч, понимая трудное положение «Томи». Хочу поздравить Томск с хорошей игрой, высокой самоотдачей.
Мы предполагали, что выйдет Соболев, потому что “Томь” проигрывала, ей нужны были перестроения. Мы были готовы к схеме 4-4-2. Просто после удачного старта во втором тайме мы почему-то отошли от своей игры, стали часто ошибаться, что позволило сопернику завладеть преимуществом, которое воплотилось в гол.
Насколько помогла поддержка болельщков? Сегодня было более сотни человек — два автобуса, плюс некоторые сами добирались. Ребята их должны были отблагодарить игрой, самоотдачей, о чём я их просил на установке. Увидев столько людей на гостевом секторе, я сам был впечатлён. Зная, какие здесь дороги, расстояния — дорогого стоит приехать из Красноярска в Томск. Хочется поблагодарить болельщиков от лица команды за поддержку!» — приводит слова Аленичева официальный сайт «Ениcея».