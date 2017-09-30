В. Быстров: без футбола как-то скучно

Полузащитник «Тосно» Владимир Быстров поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ, в котором его команда на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге обыграла «Ахмат» (1:0).
«Своей игрой в матче с «Ахматом» недоволен. Надо ещё прибавлять. Мы только сделали небольшой шаг вперёд, нужно сыграть ещё много матчей.
Очень приятно снова играть на «Петровском». Хоть и долго не выступал в Премьер-Лиге, никакого волнения не было.
В чём моя мотивация? Я нахожусь дома и получаю удовольствие от игры. Без футбола как-то скучно», — передаёт слова Быстрова корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.
«Тосно» обыграл «Ахмат», оставшийся вдесятером во втором тайме