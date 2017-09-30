«Тосно» обыграл «Ахмат», оставшийся вдесятером во втором тайме

В матче 12-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге «Тосно» со счётом 1:0 обыграл «Ахмат», одержав первую домашнюю победу в РФПЛ.
Первый тайм прошёл без голов, а в начале второй половины встречи грозненская команда осталась вдесятером — на 50-й минуте Антон Швец жёстко врезался в Антона Заболотного, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Единственный гол «Тосно» удалось забить на 78-й минуте — Евгений Марков головой отправил мяч в дальний верхний угол.
Благодаря этой победе «Тосно» (12 очков) покинул зону вылета и поднялся на 12-е место в таблице РФПЛ. «Ахмат» (17 очков) располагается на пятой строчке.
Посмотреть гол Маркова можно в официальном «твиттере» РФПЛ.