Гол Халка и дубль Оскара помогли «Шанхай СИПГ» выйти в финал Кубка Китая

В ответном матче полуфинала Кубка Китая «Шанхай СИПГ» на выезде со счётом 4:1 разгромил «Гуанчжоу Эвергранд».
В составе победителей дубль оформил экс-полузащитник «Челси» Оскар, а ещё по голу забили Вэй Ши-Хао и бывший нападающий «Зенита» Халк. За «Гуанчжоу Эвергранд» отличился Гао Линь. Гости доигрывали встречу вдевятером после удалений игроков на 40-й и 86-й минутах.
Первый матч также завершился победой «Шанхай СИПГ» (2:1). Таким образом, «Гуанчжоу Эвергранд» турнир покинул, а «Шанхай СИПГ» вышел в финал, в котором встретится с «Шанхай Шэньхуа».
Кубок Китая, 1/2 финала (ответный матч)
«Гуанчжоу Эвергранд» — «Шанхай СИПГ» — 1:4 (1:2)
Голы: Гао Линь, 11 (1:0); Халк, 32 (1:1); Ши-Хао, 45 (1:2); Оскар, 78 (1:3); Оскар, 81 (1:4).
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