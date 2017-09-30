Парфёнов: если бы «Ахмат» выиграл, они были бы довольны судейством

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ с «Ахматом» (1:0). На 46-й минуте у грозненцев вторую жёлтую карточку получил Антон Швец, сфоливший на Антоне Заболотном.
«Мы переживали, что долго не могли выиграть дома. Ребята — молодцы, дотерпели и удержали победу. Абстрагировались от ненужных вещей и победили.
Игра Быстрова? Володя — молодец. Провёл хороший матч. Был брак, но он отлично отрабатывал в обороне, где помогал Шахову, который играл не на своей позиции. Мы заменили его на 60-й минуте, чтобы освежить фланги при игре в большинстве.
Удаление Швеца? Карточка была однозначная. Если бы «Ахмат» выиграл, они были бы довольны судейством, как президент «Урала» Иванов, когда в наши ворота поставили два пенальти», — цитирует Парфёнова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».