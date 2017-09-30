Кононов: в эпизоде с удалением Швеца Заболотный симулировал

Главный тренер «Ахмата» Олег Кононов поделился впечатлениями от матча 12-го тура РФПЛ с «Тосно».
«Ахмат» в Санкт-Петербурге потерпел поражение со счётом 0:1. На 46-й минуте у грозненцев вторую жёлтую карточку получил Антон Швец, сфоливший на Антоне Заболотном.
«Эмоции отрицательные. Я разочарован. Мы должны были биться за победу. Во втором тайме нам всё испортило удаление. «Тосно» ничего не создал, кроме момента, с которого забил гол.
Будет ли наказан Швец за удаление? Система наказаний существует. Но в эпизоде с карточкой Швеца судья плохо разобрался в эпизоде. Была провокация Заболотного, который симулировал", — заявил наставник «Ахмата», чьи слова приводит «Советский спорт в Санкт-Петербурге».
Видео эпизода можно посмотреть на канале «Тосно» в YouTube.