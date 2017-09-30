Моуринью: «МЮ» в среду играл в России, поэтому пришлось проводить ротацию

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениями от разгрома «Кристал Пэлас» в матче 7-го тура английской Премьер-лиги. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев. 27 сентября манкунианцы провели выездной матч Лиги чемпионов с ЦСКА (4:1).
«Три очка и хорошая игра — я доволен. Мы играли хорошо от начала и до конца. Мы выиграли, это самое главное.
Играть в России, а затем готовиться к матчу АПЛ? Мне было о чем подумать. У «Кристал Пэлас» была одна неделя, чтобы подготовиться. Мы же должны были играть в России, поэтому мне пришлось менять состав, проводить ротацию. Но все отлично: игроки счастливы и уверены в себе.
Феллайни? Я доверял Маруану с первого дня и старался дать ему уверенность и показать, насколько он полезен для команды", — цитирует тренера BBC.