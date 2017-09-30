Тарханов: наверное, матч со «Спартаком» — самый худший для «Урала»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился впечатлениями от поражения в матче 12-го тура РФПЛ со «Спартаком». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
«Наверное, это наш самый худший матч. Молодые ребята, после двух побед дали слабину. В тренировочном процессе все старались и работали, но сегодня не получилось.
Я предупреждал, что «Спартак» после неудачной серии сделает всё, чтобы нас переиграть. Мы должны были быть готовы к этому, но оказались не готовы. «Спартак» играл хорошо, на скоростях, с хорошим прессингом, всё быстро они делали», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».
«Спартак» выиграл у «Урала» и сравнялся с «Ахматом» по количеству очков