На матче Лиги 1 на трибуне обрушилось заграждение, пострадали 18 человек

Матч 8-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Лилль» был прерван на 16-й минуте. Причиной тому послужили беспорядки на гостевой трибуне стадиона «Ла Ликорн».
Фанаты «Лилля», празднуя гол Фоде Туре, навалились на барьер, отделяющий болельщиков от поля. Ограждение не выдержало, и несколько десятков людей упали вниз.
Согласно докладу, опубликованному пожарными, в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из них получили серьёзные ранения. Матч был отменён из соображений безопасности.
Видео доступно в «Твиттере».