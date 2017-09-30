Промес: организм дал мне знак, что нужно перевести дух

Полузащитник «Спартака» и сборной Нидерландов Квинси Промес, пропустивший последние матчи московской команды, рассказал о своём восстановлении.
«Чувствую себя хорошо, мышцы потихоньку восстанавливаются. Собираюсь быть ещё лучше, когда вернусь на поле. Конечно, я огорчён, мне придётся пропустить и матчи за сборную, тем более они крайне важны для страны. Я бы очень хотел помочь, но, к сожалению, повреждение не позволило. В любом случае надеюсь, что у нас хватит ресурсов, чтобы попасть на чемпионат мира.
Я не могу говорить про все травмы в «Спартаке», у каждого игрока всё индивидуально. Что касается меня, то накопилась усталость, ведь я не пропускал матчи ни за клуб, ни за сборную. Организм дал мне знак, что нужно перевести дух. Это нормально. Аккумулирую силы до ста процентов и снова буду в строю», — сказал Промес в программе «Все на матч».