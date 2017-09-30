Ю. Газзаев: в «Спартаке-2» одарённые ребята, которые изящно обращаются с мячом

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев прокомментировал поражение в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги со «Спартаком-2». Встреча проходила в Астрахани на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.
«Заслуженное поражение. Если брать матч в целом, сегодня соперник выглядел получше нас объективно. Хотя стартовый отрезок в нашем исполнении был неплохой. Команда и моменты создавала, и доминировала, и забить могла ещё. Пропустили в быстрой атаке. Хотя говорили о том, как предотвращать такие атаки, говорили о том, в чём команда соперника сильна. Тем не менее действовали не так, как мы говорили на установке.
Мы проиграли два матча подряд с одинаковым счётом 1:3 — более опытному «Тамбову» и более молодому «Спартаку». В «Спартаке» одарённые ребята, которые изящно обращаются с мячом. О чём это говорит? Эти две игры очень поучительные и показательные. Они говорят о том, что нужно быть самому готовым и играть на сто процентов в команде. Отставание от более мастеровитого соперника можно преодолеть за счёт собственного старания», — цитирует тренера сайт ФНЛ.