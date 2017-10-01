Морено: все критики должны закрыть рты — теперь я снова в команде, в «Ливерпуле»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено, в текущем сезоне вернувшийся в основной состав красных после неудачного прошлого игрового года, рассказал о состоявшемся летом разговоре с главным тренером Юргеном Клоппом и призвал критиков унять свой пыл.
«В течение минувшего лета всё было не очень хорошо. Были высказывания о том, что я должен уйти и даже не пытаться остаться, но я не хотел ничего об этом слышать. Я хотел остаться, бороться за своё место в «Ливерпуле», за свою карьеру и за своё будущее в клубе. Это клуб, который я очень люблю, и город, который мне нравится, поэтому все мои критики и люди, которые говорили, что я должен уйти, должны закрыть рты — теперь я снова в команде.
Прошлый сезон выдался не лучшим. Я провёл не так много матчей, и это отразилось не только на мне, но и на моей семье. После отпуска я попросил встречи с тренером. Я честно сказал ему, что хочу остаться, и спросил, что я могу сделать, чтобы вернуть своё место в составе. Он был очень искренен и честен со мной — Клопп сказал, что не может мне ничего обещать и сообщил, что подписывает нового левого защитника.
Однако тренер призвал меня продолжать трудиться, и это позволило мне сосредоточиться на работе. У меня были предложения от других клубов, но на первом месте у меня всегда была мысль о том, что я хотел остаться здесь», — цитирует испанца The Guardian.