Бубнов: «Спартак» напоминал самого себя образца лучших игр чемпионского сезона

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о победе красно-белых над «Уралом» со счётом 2:0 в домашнем матче 12-го тура РФПЛ.
«Впервые в сезоне «Спартак» провёл цельную игру от начала до конца. Команда Массимо Карреры действовала очень организованно и компактно, продемонстрировала хорошее движение, быстро перемещала мяч, активно прессинговала на чужой половине поля. Хозяева вышли на поле с по-настоящему боевым настроем, но одними эмоциями сыт не будешь, тем более после тяжелейшего в энергозатратном плане матча Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Такая игра – свидетельство того, что функциональная база, наконец, находится на должном уровне.
В целом «Спартак» напоминал самого себя образца лучших матчей чемпионского сезона. Надёжно сыграл в обороне благодаря грамотному прессингу и быстрому общекомандному возвращению из атаки. Красно-белые не дали «Уралу» ни единого шанса зацепиться за результат. Тот темп, который продемонстрировал во вторник «Ливерпуль», во многом стал для «Спартака» ориентиром. Как англичане навязали им свою игру, так и «Спартак» смог это сделать с «Уралом».
Стоит отметить также вынужденно видоизменённую игровую схему с одним опорным полузащитником в лице Фернандо, которая оказалась эффективной. Фактически подопечные Карреры действовали по схеме 5 – 5. Группа атаки – Попов, Мельгарехо, Роша, Самедов, Адриано – здорово взаимодействовала между собой. Особенно выделялся бразильский форвард, который выступал сразу в нескольких качествах: и организатора, и наконечника копья. Адриано не удалось забить, но он отметился голевой передачей, был очень хорош в плане движения и мысли, по сути, являлся лидером. Видно, что адаптируется в новой команде и его соотечественник Роша», — сказал Бубнов.