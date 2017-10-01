Черевченко: не понравилась мне средняя линия «Балтики», очень медленно играли

Главный тренер «Балтики» Игорь Черевченко поделился впечатлениями от выездного матча 16-го тура ФНЛ с подмосковными «Химками» (0:1).
«Бойцовских качеств у «Химок» не отнять. За счёт них и выиграли сегодня. Много единоборств, из которых хозяева вышли победителями. У нас было два-три момента, но этого мало. Не понравилась мне наша средняя линия. Очень медленно играли, и команда соперника успешно перестраивалась. Отсюда и результат», — приводит слова Черевченко официальный сайт Футбольной национальной лиги.
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