Венгер: в последние недели «Арсенал» словно стал другой командой

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о причинах улучшения результатов команды в последние недели.
«Мы словно стали другой командой. Вы видите, как мы играем в футбол. А для этого нужна сплочённость. Летняя трансферная кампания на нас давила куда больше, чем перерыв на матчи сборных.
Улучшение результатов я связываю с тем, что мы поняли: отдача команды была недостаточной. Это был особый день – незадолго до закрытия трансферного окна и перерыва на матчи сборных. Мы сохранили единство и ответили на критику своей игрой», — цитирует тренера ESPN.
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