Паулиньо: в матче сборных Месси спросил: «Так ты переходишь в „Барсу“ или нет?»

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал, как Лионель Месси убедил его перейти в каталонскую команду во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины (0:1), который состоялся в начале июня этого года.
«Я готовился пробить штрафной, рядом стоял Виллиан и ещё какой-то игрок. Затем сзади я увидел Месси, он приближался ко мне. Он подошёл вплотную и спросил: „Так ты переходишь в “Барселону» или нет?" Перед тем, как исполнить штрафной, я ответил: «Если вы хотите приобрести меня, то вперёд». После игры я поменялся с Месси футболками и очень нервничал, но теперь я счастлив", — цитирует Паулиньо Marca.
Напомним, бразилец в августе перешёл в «Барселону» из китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн.
Вальверде признался, что сомневался в целесообразности приобретения Паулиньо