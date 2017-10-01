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Паулиньо: в матче сборных Месси спросил: «Так ты переходишь в „Барсу“ или нет?»

1 октября 2017, воскресенье. 12:03 Футбол

Полузащитник «Барселоны» Паулиньо рассказал, как Лионель Месси убедил его перейти в каталонскую команду во время товарищеского матча между сборными Бразилии и Аргентины (0:1), который состоялся в начале июня этого года.

«Я готовился пробить штрафной, рядом стоял Виллиан и ещё какой-то игрок. Затем сзади я увидел Месси, он приближался ко мне. Он подошёл вплотную и спросил: „Так ты переходишь в “Барселону» или нет?" Перед тем, как исполнить штрафной, я ответил: «Если вы хотите приобрести меня, то вперёд». После игры я поменялся с Месси футболками и очень нервничал, но теперь я счастлив", — цитирует Паулиньо Marca.

Напомним, бразилец в августе перешёл в «Барселону» из китайского «Гуанчжоу Эвергранд» за € 40 млн.

Вальверде признался, что сомневался в целесообразности приобретения Паулиньо
Источник: Marca Сообщить об ошибке
Теги
ФК Барселона Лионель Месси Паулиньо
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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