Живоглядов: не знаю, был ли пенальти, главное, что Беленов поймал удар

Защитник «Уфы» Дмитрий Живоглядов прокомментировал ничейный результат матча с ЦСКА (0:0) в 12-м туре РФПЛ. На 89-й минуте «армейцы» могли вырвать победу, но Александр Беленов отбил удара Бибраса Натхо с пенальти.
«Сейчас всем нужны очки, это видно по турнирной таблице. С 12-го по седьмое место разница всего в два-четыре очка. Мы понимали, что игра будет жёсткая, и нам нельзя проигрывать единоборства, нужно играть, атаковать и прессинговать.
Не сказал бы, что у нас были какие-то стопроцентные моменты. Если что-то и было, то там Акинфеев играл хорошо. Был ли пенальти? Не знаю. Главное, что наш вратарь поймал. Он молодец. Игра прошла, мы забыли про этот момент, вот и всё. Во втором тайме вышли расслабленными? Нет, всё наоборот. Нам тренер сказал, чтобы продолжали в том же духе. Поэтому всё нормально было.
Эпизод с Вернблумом видел. Он наткнулся на шип и распорол себе ногу», — передаёт слова Живоглядова корреспондент «Чемпионата» Максим Саблин.
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