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Семак: «Уфа» заслужила очко в матче с ЦСКА

1 октября 2017, воскресенье. 16:12 Футбол

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак подвёл итоги гостевого матча 12-го тура российской Премьер-Лиги с ЦСКА (0:0).

«Тяжёлая игра, как и все предыдущие. Первый тайм больше понравился, во втором тайме больше позволяли сопернику. Низко сели. Не справились с индивидуальными действиями Витиньо, которому позволяли бить. В целом сыграли нормально и заслужили очко, которое сегодня получили.

Пенальти? Нужно пересмотреть момент. Но когда игроки начинают бурно протестовать, как правило, они бывают правы. Однако пока действия судьи комментировать не берусь.

Исходя из стартового состава, мы поняли, что ЦСКА будет играть в четыре защитника. Неожиданностью это не стало. Вопрос был в том, что мы можем противопоставить ЦСКА», — заявил на послематчевой пресс-конференции Семак, слова которого передаёт корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ПФК ЦСКА ФК Уфа Сергей Семак
Новости. Футбол
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