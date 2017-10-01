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Посторонний человек выбежал на поле во время матча «Барселона» — «Лас-Пальмас»

1 октября 2017, воскресенье. 19:51 Футбол

Во время матча 7-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» на поле выбежал посторонний человек.

Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0) проходил на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах, что не помешало ему оказаться на поле.

После второго гола сине-гранатовых на поле появился мужчина, который держал в руках плакат в поддержку независимости Каталонии.

Стюарды смогли быстро задержать правонарушителя и сопроводили его за пределы футбольного поля.

Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Esport3.

«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче, проходившем при пустых трибунах
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Лас-Пальмас ФК Барселона Фото
Новости. Футбол
1 октября 2017, воскресенье
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