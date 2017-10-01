Посторонний человек выбежал на поле во время матча «Барселона» — «Лас-Пальмас»

Во время матча 7-го тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» на поле выбежал посторонний человек.
Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0) проходил на стадионе «Камп Ноу» при пустых трибунах, что не помешало ему оказаться на поле.
После второго гола сине-гранатовых на поле появился мужчина, который держал в руках плакат в поддержку независимости Каталонии.
Стюарды смогли быстро задержать правонарушителя и сопроводили его за пределы футбольного поля.
Фотографию можно посмотреть в «твиттере» Esport3.
«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче, проходившем при пустых трибунах