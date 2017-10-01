Арбитр удалил игрока «Лиона», посчитав, что он выбил из его руки жёлтую карточку

Курьёзное удаление произошло во время сегодняшнего матча 8-го тура французской Лиги 1 «Анже» — «Лион» (3:3).
На 50-й минуте арбитр встречи вынес предупреждение защитнику «Лиона» Марсело. Бразилец, недовольный этим решением, на эмоциях махнул рукой и выбил из руки судьи жёлтую карточку. Арбитр, посчитав, что Марсело сделал это специально, незамедлительно показал ему красную карточку.
Защитник стал возмущаться, судя по всему, объясняя, что это был непроизвольный жест с его стороны, но рефери своего решения не изменил.
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Капитан «Бастии» получил красную карточку за то, что выбил табло из рук судьи