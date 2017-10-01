Семак заявил, что «Уфа» испытывает давление в связи с решениями судей

Главный тренер «Уфы» Сергей Семак высказался по поводу решений судей в матчах с участием его команды.
«В матче с «Зенитом» мяч выходит в аут, судьи не реагируют, в результате нам забивают гол. Пенальти в Перми, которого абсолютно не было. Теперь здесь…
Естественно, мы испытываем некое давление в связи с какими-то решениями, которые абсолютно не в нашей компетенции комментировать, пускай наше руководство разбирается.
Саша Беленов молодец, выручил и ещё раз подтвердил, что он выглядит на самом высоком уровне в том, что касается отражения пенальти. Я искренне рад за него», — сказал Семак в программе «После футбола».
Напомним, что «Уфа» в гостевом матче 12-го тура российской Премьер-Лиги сыграла вничью с ЦСКА (0:0).
Газизов: пенальти в ворота «Уфы» в матче с ЦСКА — спорный, Лапочкин ошибся