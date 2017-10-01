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Рибери получил травму колена в матче «Баварии» с «Гертой»

1 октября 2017, воскресенье. 20:33 Футбол

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери получил повреждение колена в гостевом матче 7-го тура чемпионата Германии с «Гертой» (2:2), сообщает официальный сайт мюнхенцев.

Французский футболист был заменён на 62-й минуте матча, покинув поле при помощи врачей. Рибери травмировал левое колено, однако окончательный диагноз по поводу повреждения игрока пока не известен.

«Франку было очень больно. Мы надеемся, что травма не окажется серьёзной», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» «Баварии».

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Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Герта Франк Рибери Хасан Салихамиджич Травмы — футбол Фото
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1 октября 2017, воскресенье
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