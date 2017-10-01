Саньоль: без нужной концентрации «Бавария» не будет лучшей командой Германии

Исполняющий обязанности главного тренера «Баварии» Вилли Саньоль подвёл итоги матча 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Гертой». Мюнхенская команда, проводившая первую игру после ухода с поста главного тренера Карло Анчелотти, в Берлине сыграла вничью со счётом 2:2, ведя в начале второго тайма с разницей в два мяча.
«Мы недовольны этим результатом. Когда ведёшь со счётом 2:0, то, конечно, нужно демонстрировать концентрацию и дисциплину. У нас было много моментов, но мы забили лишь два мяча. Мы разочарованы, должны были сыграть эффективнее. Но таков футбол, мы должны принять ситуацию такой, какая она есть.
Без нужной концентрации мы не будем лучшей командой Германии. И дело не только в защите. Дело во всей команде. Мы должны лучше взаимодействовать и быть более сбалансированными. Теперь во время перерыва на матчи сборных мы всё спокойно проанализируем", — приводит слова Саньоля официальный сайт «Баварии».