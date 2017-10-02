Иско: надеюсь, это начало белой полосы «Реала»

Полузащитник «Реала» Иско подвёл итоги матча с «Эспаньолом» (2:0) в седьмом туре Примеры. Иско стал главным героем встречи, записав на свой счёт дубль.
«Это был важный матч, мы почувствовали себя дома. Пришло время побеждать. Надеюсь, это начало белой полосы. Ударом с носка я уже забивал за молодёжную сборную. Теперь отличился ещё раз. Рад своим голам и победе. В этом сезоне голы даются нам нелегко, но мы создаём много моментов, и это главное. По ходу сезона мы обязательно прибавим.
Роналду не забивает три матча кряду в Примере? Зато он забивает в Лиге чемпионов. А вообще главное – мы победили», — приводит слова Иско AS.
«Реал» выиграл у «Эспаньола», отставание от «Барселоны» — семь очков