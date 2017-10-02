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Рибери: наверное, у меня травма наружной коллатеральной связки колена

2 октября 2017, понедельник. 08:33 Футбол

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери отметил, что испытывает сильную боль в результате травмы колена, которую он получил в выездном матче 7-го тура чемпионата Германии с берлинской «Гертой» (2:2). Французский футболист ещё должен пройти обследование, по итогам которого будет установлен точный диагноз.

«У меня сильные боли. Наверное, это травма наружной коллатеральной связки колена. Но мы должны ещё дождаться результатов обследования. Надеюсь, повреждение не является более серьёзным», — приводит слова Рибери интернет-портал Sport1.

Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
Теги
Бавария Герта Франк Рибери Травмы — футбол
Новости. Футбол
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