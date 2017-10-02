Исполнительный директор «Ювентуса»: не думаю, что зимой совершим большие покупки

Исполнительный директор «Старой синьоры» Джузеппе Маротта рассказал, что зимой команда не будет активна на трансферном рынке, а также рассказал по поводу возможного трансфера полузащитника «Ливерпуля» Эмре Джана. Действующий контракт немца с «Ливерпулем» истекает летом 2018 года, и новое соглашение между сторонами до сих пор не подписано.
«Мы не думаем, что зимой будем совершать большие покупки. Наша команда конкурентоспособна, и у нас хватает центральных полузащитников. Мы верим в эту команду. Что касается Джана, то не думаю, что „Ливерпуль“ согласится продать его в январе. Мы сделали предложение летом, на что получили отказ, поэтому я не думаю, что они изменят своё решение в середине сезона», — цитирует Маротту Premium Sport.
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