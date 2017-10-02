«Ювентус» не стал покупать Гомеша у «Барселоны» из-за высокой зарплаты игрока

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш во время летнего трансферного окна мог перейти в «Ювентус». Calciomercato.com пишет, что «старая синьора» всерьёз была заинтересована в покупке 24-летнего португальца, но требуемая сумма, а также оклад футболиста отпугнули туринцев.
«Барселона» хотела выручить с продажи полузащитника € 50 млн. Зарабатывает португалец около € 5,2 млн в год. Туринцы были готовы арендовать Гомеша, но каталонцев такой вариант не устроил.
В итоге Андре Гомеш остался в «Барселоне» и в текущем сезоне Ла Лиги появился на поле три раза, отыграв в общей сложности 28 минут.
«Барселона» отказалась продавать Гомеша в «Тоттенхэм»