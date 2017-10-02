Путин 3 октября обсудит подготовку России к чемпионату мира — 2018

Президент России Владимир Путин проведёт заседание совета при президенте по развитию физической культуре и спорту 3 октября, сообщает пресс-служба Кремля.
Основной темой станет обсуждение подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в России в 2018 году. Основными докладчиками выступят министр спорта Павел Колобков и генеральный директор организационного комитета по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Президент также посетит выставку, посвящённую подготовке стадионов и аэропортов городов-хозяев к проведению чемпионата мира.
Всероссийский конкурс волонтёрских проектов ЧМ-2018 стартует 20 октября