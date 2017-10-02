Матич: «МЮ» нужно набирать очки матч за матчем. В мае увидим, куда это приведёт

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич поделился мыслями о перспективах своей команды в текущем сезоне.
«Мы знаем, что должны делать в этом сезоне. На данный момент «МЮ» сосредоточен на каждой следующей игре. Матч за матчем необходимо набирать очки, а в мае увидим, куда это приведёт нас. Впереди очень долгий путь», — цитирует Матича The Independent.
По итогам семи туров АПЛ «МЮ» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая лишь по разнице мячей лидирующему «Манчестер Сити».
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