Экс-игрок «Локо» Баша решил завершить карьеру, отклонив предложение «Ростова»

Бывший защитник «Локомотива» Марко Баша принял решение завершить карьеру. Об этом сообщает издание HotSport.rs.
В начале сентября этого года черногорский футболист по обоюдному согласию сторон расторг контракт с «Лиллем». Летом у 34-летнего защитника были предложения от «Ростова», «Штутгарта» и «Лацио», но они остались проигнорированными.
Игроком «Локомотива» Баша являлся с 2008 по 2011 год. За «железнодорожников» защитник провёл 52 матча. На его счету также 37 матчей в составе сборной Черногории.