Ван дер Сар больше не является председателем совета директоров «Аякса»

Бывший голкипер сборной Нидерландов и «Аякса» Эдвин ван дер Сар покинул пост председателя совета директоров амстердамского клуба. Об этом сообщается на сайте «Аякса». Отныне 46-летний специалист будет сосредоточен на работе генерального директора, пост которого занял в ноябре 2016 года.
Вместо ван дер Сара проводить еженедельные встречи совета директоров будет спортивный директор Марк Овермарс. Он же отвечает и за трансферную политику «Аякса». Что касается Денниса Бергкампа, который также входит в состав директоров, он отвечает за переход молодых футболистов во взрослые команды.
Ван дер Сар стал генеральным директором «Аякса»