Орлов: главный конкурент «Зенита» — «Локомотив», но и «Спартак» пусть подтянется

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, кто на данный момент является главным конкурентом лидирующего в таблице Премьер-Лиги «Зенита».
«Часто слышу: «Интрига умирает, «Зенит» — чемпион». Ну ребят, молодая же команда — многое зависит от настроения. Дриусси может выдать потрясающий эпизод и тут же выпасть из игры. У него есть всё: скорость, удар, дриблинг, но он нестабилен. Полоз такой же — Ерохин, Кузяев.
Мы должны судить не по очкам, прошло всего 12 туров, а по тому, как у кого поставлена игра. Наигранные ходы, отлаженная игра в защите, быстрый переход из обороны в атаку, отточенная работа при стандартных положениях и многое другое. «Зенит» ближе всех к этому идеалу. Не случайно и «Локомотив» находится на втором месте.
На сегодня главный конкурент «Зенита» — это «Локомотив». Но и «Спартак» пусть подтянется. Кто знает, что будет через пару туров? Правда, на текущий момент «Локо» сильнее. Они забили четыре «Спартаку», обыграли ЦСКА. 29 октября матч с «Зенитом», это будет проверка. «Локомотив» опасен для «Зенита» в первую очередь своей дисциплиной. Они так просто своего не отпустят, Сёмин на правильном пути.
Вспомните, как классно Эдер вошёл в игру с «Динамо» и усилил атаку! Сила Сёмина — в высокой организации игры. Харизмой он заставляет поверить в свои требования. Тренер доказал это игрокам, они это чувствуют. Думаю, «Локо» серьёзно поборется с «Зенитом» за чемпионство. У Гинера финансовые проблемы, есть задержки по зарплате и премиальным. А перед Галицким, как я уже говорил, стоит проблема тренера», — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.