Орлов: видимо, Промес перестал тренироваться как положено

Телекомментатор Геннадий Орлов высказал мнение, что полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес снизил к себе требования в последнее время.
"«А куда делся Промес?» — спросите вы. — «Он же российская звезда!» Видимо, Квинси перестал тренироваться как положено, снизил требования к себе, и его уровень снизился. Говорят: «Он устал», или что-то ещё. Для по-настоящему способных футболистов трагедия играть в российском чемпионате.
Учебно-тренировочная работа должна быть выстроена на высочайшем уровне, чтобы игроки прогрессировали. Не знаю, как она построена в «Спартаке», но судя по тому, что футболисты не развиваются, — не очень хорошо. Я сужу по результату", — сказал Орлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.
Полное интервью с Геннадием Орловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.