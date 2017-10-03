Эллардайс летом отказался стать новым наставником сборной Турции

Бывший главный тренер «Кристал Пэлас» Сэм Эллардайс летом отказался возглавить сборную Турции. Тогда турки искали замену Фатиху Териму, который покинул свой пост из-за драки с владельцем ресторана.
Однако на поступившее предложение Эллардайс ответил отрицательно, сообщает Sky Sports. Позже сборную Турции возглавил экс-наставник «Шахтёра» и «Зенита» Мирча Луческу.
Ранее Эллардайс признался, что отказался рассматривать варианты возвращения в стан «Кристал Пэлас» после ухода с поста главного тренера лондонской команды Франка де Бура.
Эллардайс отказался вернуться на пост наставника «Кристал Пэлас»