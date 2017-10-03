Промес: Д’Урбано винят в травмах игроков «Спартака». Это чушь собачья

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес поделился мнением о 59-летнем итальянском тренере по физподготовке Джорджо Д'Урбано, в июне вошедшем в тренерский штаб красно-белых. В прошлом Д'Урбано отвечал за физподготовку спортсменов в сборных Италии по горным лыжам и волейболу, а также в нескольких футбольных клубах, среди которых «Аталанта», «Кальяри» и «Сиена».
«Отличный специалист. Помогает команде чувствовать себя лучше. Слышал много слухов о нём, но не придаю им значения. Д’Урбано винят в наших травмах. Это чушь собачья, от начала и до конца. Я знаю, что происходит в «Спартаке», поэтому могу так заявлять. Неужели вы будете говорить, что я травмирован из-за Джорджо? Не тренер бьёт игроков «Спартака» по ногам. Каждому нужно быть профессионалом и заботиться о себе. Не думаю, что один человек может травмировать сразу 10 футболистов. Сами подумайте об этом. Звучит как глупая шутка!
Люди болтают всякое и забывают: у нас чемпионат России, Кубок, Лига чемпионов. Три игры в неделю! И каждой мы отдаёмся полностью. Вот вам и причина: игроки утомлены. У меня и перед сезоном-то была пара дней отпуска. А российские игроки вовсе не отдыхали из-за Кубка конфедераций. Всё логично, нет? Пожалуйста, не вмешивайте меня во весь этот негатив — я позитивный человек», — сказал Промес.