Лопетеги: сборная Испании нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на своей официальной странице в «Твиттере» отметил, что национальная команда нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией в квалификации ЧМ-2018.
«Мы сосредоточены на матче против Албании. Сборная Испании нуждается в поддержке Аликанте (место проведения матча. — Прим. «Чемпионата») и его болельщиков, чтобы сделать важный шаг на пути к чемпионату мира», — говорится в сообщении.
Матч Испания – Албания состоится 6 октября. Турнирное положение за два тура до конца группового квалификационного турнира можно посмотреть на «Чемпионате».
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