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ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Даты проведения 04.09.2016—14.11.2017
Количество команд 54
Статус турнира идёт
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Лопетеги: сборная Испании нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией

3 октября 2017, вторник. 17:16 Футбол

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги на своей официальной странице в «Твиттере» отметил, что национальная команда нуждается в поддержке болельщиков в матче с Албанией в квалификации ЧМ-2018.

«Мы сосредоточены на матче против Албании. Сборная Испании нуждается в поддержке Аликанте (место проведения матча. — Прим. «Чемпионата») и его болельщиков, чтобы сделать важный шаг на пути к чемпионату мира», — говорится в сообщении.

Матч Испания – Албания состоится 6 октября. Турнирное положение за два тура до конца группового квалификационного турнира можно посмотреть на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Албании — Футбол Сборная Испании — Футбол Хулен Лопетеги Болельщики — Футбол
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