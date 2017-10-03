Камбьяссо размышляет над началом тренерской карьеры

Бывший полузащитник «Интера» и сборной Аргентины Эстебан Камбьяссо, который в этом году завершил игровую карьеру, сказал, что заинтересован в том, чтобы попробовать себя в тренерской работе.
«Я всегда смотрел на игру глазами тренера, даже когда находился на поле. И теперь думаю, что переход на тренерскую работу был бы естественным. В Аргентине, когда мне было 20 лет, мы с другом пробовали тренировать мини-футбольную команду», — цитирует Камбьяссо интернет-портал Football Italia.
Экс-игрок «Интера» Камбьяссо завершил карьеру